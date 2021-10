Eindelijk tegenstand voor Roeselare en Maaseik? "Houd rekening met Aalst en Leuven"

"Ik ga meteen met de deur in huis vallen en de transfers van Haasrode Leuven op tafel leggen," steekt Baeyens van wal.



"Uiteraard moeten we nu nog meer rekening houden met deze club. Wat een transfers met Tuerlinckx en Valkiers! Ik ken beide spelers heel goed, zeker Tuerlinckx omdat ik heel lang met hem heb gewerkt."



"Deze heren zijn verre van uitgeblust, zijn nog erg ambitieus en denken allerminst aan uitbollen. Haasrode is een team waarmee iedereen rekening moet houden."

Haasrode Leuven is een mooi voorbeeld van een club met een goed beleid en een goed management. Dominique Baeyens

"Haasrode Leuven is een grote club, in die zin dat het heel veel jeugdteams heeft. Met de mannenploeg helemaal bovenaan die piramide. De club is in de loop der jaren heel rustig gegroeid en heeft nog nooit zotte dingen gedaan."



Met de komst van Tuerlinckx en Valkiers is de status van de club toch veranderd, denkt Baeyens: "Dit is een mooi voorbeeld van een club met een goed beleid en een goed management. Met veel nadruk op de trainingsarbeid ook."



"Maar met deze twee transfers, aangevuld met beloftevolle jongeren zoals Lennert Beelaert, gaat de volleybalwereld toch anders aankijken tegen dit team, hoe je het ook draait of keert."

Roeselare-boegbeeld Hendrik Tuerlinckx stapt over naar Haasrode Leuven.

"Roeselare blijft een ploeg met stabiliteit"

Maaseik verloor vorig seizoen de finale van de play-offs tegen Roeselare. Boegbeeld Jelte Maan stopte, het team werd in het tussenseizoen op nogal wat plaatsen gewijzigd.



Baeyens: "Die zullen misschien in het begin van het seizoen in hun nadeel spelen. Het is altijd makkelijker om vanuit een bepaalde stabiliteit te beginnen.



"Coach Joel Banks zal moeten bouwen, maar hij kan dat en slaagt daar telkens in, ook vorig seizoen. Zo'n zoektocht en aanpassing mogen weliswaar niet te lang duren."

Joel Banks heeft al bewezen dat hij een gewijzigde ploeg op de rails kan krijgen. Dominique Baeyens

"En ja, bij Roeselare zal het niet eenvoudig zijn om sterkhouder Tuerlinckx op te vangen, al heeft Roeselare wel deftig ingekocht. Niet vergeten, het blijft een ploeg met stabiliteit, hé. Het kader, met de spelverdeler en receptie, staat er."



"Ik hoor ook veel goeds over Aalst, dat een veel beter team dan vorig jaar lijkt te hebben. Al blijft bij iedere concurrent van Roeselare en Maaseik de vraag in hoeverre de transfers leiden tot een succesvolle race naar de titel." "Robin Overbeeke is een bekend gezicht en een grote versterking. Hij komt wel terug na een heel zware blessure."

Jelte Maan (5) nam afscheid van Maaseik.

"Corona heeft amper invloed gehad op budgetten"

Ieder seizoen opnieuw zijn er teams geroepen maar niemand uitverkoren om Maaseik en Roeselare echt het vuur aan de schenen te leggen. Dat heeft uiteraard met geld te maken. Het budget van beide teams, met een lang en sterk verleden in het volleybal, is al jaren groter dan dat van de concurrentie.



"Wat mij heel erg positief stemt, is dat zelfs corona geen of amper impact blijkt gehad te hebben op de budgetten van de clubs", stelt Baeyens vast. "Dat blijkt toch uit de transferactiviteiten waarbij iedere ploeg, ook de middenmoters zijn versterkt, zelfs Borgworm."



"Een goede evolutie en dat voor het eerst in vele jaren. Het zou nu eindelijk wel eens kunnen dat de grote ploegen zich gaan verslikken in wedstrijden tegen middenmoters. En dat zou een positieve evolutie zijn," vindt Baeyens.

Dominique Baeyens

Enkele opvallende transfers per club:

ROESELARE (kampioen in 2021): middenman Arno Van de Velde is terug. Hij neemt de plaats in van de Amerikaan Huhmann die terugkeert naar zijn land.



Filip Gavenda is een linkshandige opposite uit Slovakije. Hij moet in de grote voetsporen van Hendrik Tuerlinckx proberen te treden. Tuerlinckx speelde sinds 2007 voor Roeselare. Zijn vertrek is echt wel het einde van een tijdperk.

MAASEIK (verliezend finalist 2021) : Gilles Lomba is een van de vele nieuwkomers bij Maaseik. Geboren in Malmedy, maar nadien uitgeweken naar Frankrijk. Lomba heeft ook de Franse nationaliteit. Hij is 24 jaar en maakte deel uit van het Franse project waarbij talenten moeten worden klaargestoomd voor de Spelen van 2024.



Middenman Henri Treial is een Estse international van 2,02m die vooral in Estland en de Italiaanse tweede klasse heeft gespeeld.



Misschien weerklinkt de bossanova wel in Maaseik wanneer de Braziliaan Gustavo Bonatto scoort. Een middenman op leeftijd, 35 jaar, maar met een indrukwekkende lengte van 2,15m. Bonatto werd al eens verkozen tot beste blokkeerder in de Braziliaanse Superliga en als beste middenaanvaller in Argentinië. Nu wil hij, in de laatste jaren van zijn carrière, ook wel eens van het leven in Europa proeven. Een speler om naar uit te kijken.



MENEN (derde in 2021) : Opnieuw onder leiding van coach Frank Depestele. De club nam afscheid van icoon Anshel Ver Eecke. Ver Eecke kwam als 18-jarige aan in Menen en groeide daar uit tot een vaste waarde.



Martijn Colson wordt vervangen door de jonge Deen Simon Andersen (2,05m) die de voorbije jaren actief was in het collegevolleybal in de Verenigde Staten.



Lou Kindt tekende voor één seizoen als hoofdaanvaller. Kindt moet de Bulgaar Lapkov vervangen als hoofdaanvaller.

HAASRODE-LEUVEN (vierde in 2021): Heeft de opvallendste transfers gedaan. Hendrik Tuerlinckx werd zowaar losgeweekt bij Roeselare en zal ongetwijfeld veel aanvallend gewicht in de schaal werpen. Tuerlinckx tekende een contract van drie seizoenen wat bewijst dat hij nog lang niet aan uitbollen denkt.



Spelverdeler Matthias Valkiers keert na enkele jaren in het buitenland terug naar ons land. Valkiers kampte met een blessure, maar gelooft fel in het project van Haasrode waarbij hij en Tuerlinckx als ervaren rotten het jonge geweld (Lennert Beelaert, Rob Geudens, Ilian Sterckx, Lennert Van Elsen, Daan De Saedeleer) moeten aansturen.

GENT: Martijn Colson is de opvallendste nieuwkomer. De middenman vertrok bij Menen omdat ze elkaar niet meer vonden op financieel vlak.



Met Anshel Ver Eecke is er nog een speler die dezelfde beweging maakt van West-Vlaanderen naar de hoofdstad van Oost-Vlaanderen.





AALST: De naam van de Nederlandse hoofdaanvaller Robin Overbeeke springt meteen in het oog. Overbeeke heeft een contract voor 2 seizoenen getekend bij Lindemans Aalst.



Een vertrouwde gezicht in een vertrouwde omgeving: Overbeeke speelde eerder al 4 seizoenen voor (het toenmalige) Asse-Lennik. Hij werd toen onder meer verkozen tot Speler van het jaar. Daarna vertrok hij voor enkele jaren naar het buitenland.



Vorig jaar scheurde hij zijn achillespees en revalideerde hij bij Lieven Maesschalck. Bij Aalst vindt hij Seppe Baetens terug, met wie hij in 2015 de beker won. Voeg daar de ervaren Simon Van De Voorde aan toe en je hebt een een sterk blok.



ACHEL: Gert Van Walle komt als hoofdaanvaller over van Haasrode. Van Walle heeft meer dan 200 interlands op zijn naam staan en vele volleybaljaren in het buitenland.



De Fin Peetu Mäkinen, (26j, 2,00m) komt over van Ibiza. Mäkinen is een receptie-hoekspeler.



Libero Sibren Peters zet de stap van de Vlaamse Beloften. Twan Wiltenburg moet als middenman de gestopte Thomas Koelewijn vervangen.