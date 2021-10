Frederic Vervisch snelt naar 2e seizoenszege in World Touring Car Cup

Op het circuit van Pau-Arnos zette Frederic Vervisch in de eerste race zijn polepositie om in een zege. In de tweede race eindigde hij als 4e met zijn Audi RS3.

Voor Vervisch was het zijn tweede zege van het seizoen na een overwinning in Spanje.

In de WK-stand schuift de 35-jarige coureur, twee manches voor het einde, op naar de vierde plaats. Hij telt 131 punten, 29 minder dan de Franse leider Yann Erhlacher (Lynk&Co).

Vervisch' teamgenoot Gilles Magnus kende met een 14e en 17e plaats een tegenvallend weekend.

De volgende manche staat van 5 tot 7 november in Adria (Italië) op het programma.