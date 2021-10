BEKIJK: Fraaie goals van Gholizadeh & Mercier en de hattrick van Mitoma

Speeldag 11 was er eentje met veel verrassende wendingen. De terugkeer van Union tegen Seraing, het late gelijkspel van OH Leuven op het veld van Standard, de ommekeer van Essevee en de 2-2 van STVV in minuut 94 tegen paars-wit. Bekijk alle doelpunten van de afgelopen speeldag hier.