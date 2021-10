Deceuninck-Quick Step lijft Britse belofte Ethan Vernon in: "Sterk op vele terreinen"

In zijn zoektocht naar nieuwe talenten had Patrick Lefevere eerder al de komst van de Slovaak Martin Svrcek aangekondigd.

Ook de 21-jarige Brit Ethan Vernon krijgt vanaf volgend jaar een plekje bij Deceuninck-Quick Step.

Welk type renner is Vernon? "Bij de beloften heeft hij bewezen dat hij snel is aan de streep (Vernon won een groepssprint in de Ronde van de Toekomst)", zegt Patrick Lefevere.



"Vernon is ook goed tegen de klok (hij werd 7e op het WK tijdrijden voor beloften). Hij is dus sterk op verschillende terreinen."

"We hadden Ethan deze zomer al op onze radar staan. We zijn blij met zijn komst, want we weten dat andere teams ook zijn handtekening wilden."