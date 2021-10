Ook Eli Iserbyt is onder indruk van WK-omloop: "Voor meer dan één crosser"

"Dit rondje is zeker WK-waardig", getuigt Eli Iserbyt na de Wereldbekercross in Fayetteville. "Er zitten ingrediënten in voor meer dan één renner. Dat maakt het zo mooi."

"De organisatie heeft flink geïnvesteerd in deze omloop", gaat de Europese kampioen voort. "Alles is mooi aangelegd en er is voldoende plaats voor het publiek."

"Alleen is de omloop in droge omstandigheden misschien iets te kort voor een WK. Daarom zou ik voor een extra lus kiezen."

Gisteren moesten de crossers aan de slag in de regen. "Voor mij mag het parcours er in januari droog bijliggen. Dan kan ik mijn explosiviteit beter uitspelen", stelt Iserbyt.

"Ik kijk er alleszins naar uit om hier terug te keren. De stad is ook fietsvriendelijk. Ze investeren hier veel in fietspaden en offroadroutes."