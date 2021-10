Nederlandse EK-laureaten mogen niet naar WK, De Ketele: "Blunder van de bond"

Het duo Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik hield afgelopen weekend de tandem De Ketele/De Vylder van het goud op het EK ploegkoers. Volgende week staat het WK op het programma, maar daar mogen de Nederlanders niet aan deelnemen, omdat ze als land geen enkele Nations Cup hebben gereden.

In Nederland schreeuwen ze moord en brand. "Maar het is een regel die we allemaal kenden", zegt Kenny De Ketele. "Ik ben zelf nog vlak na de Spelen naar Colombia getrokken om aan die regel te voldoen."

"Het is jammer voor die gasten, want ze waren in goeien doen op het EK. Het is raar dat hun titel daar geen garantie is om op het WK te mogen starten. Maar een regel is een regel."

"Als die regel er niet was, waren wij wellicht ook niet naar Cali gegaan, want dat zijn niet de goedkoopste en makkelijkste reisjes. Dat is toch een aanslag op je lichaam."