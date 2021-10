"Machtsspelletjes" houden Europese kampioen ploegkoers weg van WK

Opvallend: de Belgen waren wel aanwezig in Cali. Kenny De Ketele en Tuur Dens wonnen daar de ploegkoers, bij de vrouwen bestond de Belgische tandem uit Katrijn De Clercq en ... Nicky Degrendele. De sprintster haalde de finish van de ploegkoers niet, maar België had wel aan de UCI-regel voldaan.

"Er was een wereldwijde pandemie en we vonden het niet verantwoord", legt Jan van Veen, hoofdcoach bij de Nederlandse wielerbond, uit aan de NOS. "Je had in september nog een Colombiaanse coronavariant", verwijst hij naar de Nations Cup in Cali vorige maand.

Vorige week zaterdag beten Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder in de ploegkoers op het EK baanwielrennen in Grenchen (Zwitserland) hun tanden stuk op het Nederlandse duo Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip.

"Er wordt mij een kans op de wereldtitel ontnomen"

De Nederlandse bond ging er ook van uit dat je als Europees kampioen automatisch mag deelnemen aan het WK. Kersvers Europees kampioen Yoeri Havik reageert ontgoocheld bij onze collega's bij de NOS.



"Eerst wordt er beloofd dat je als Europees kampioen tóch nog naar het WK mag, dat zou de KNWU zwart op wit hebben gekregen van de UCI, maar een dag later is dat opeens niet meer zo..."





"Dit is superzuur. Er wordt mij een kans op een wereldtitel ontnomen. En daar krijg je er niet vijf van in je carrière. Ik vroeg nog aan de KNWU: "Zijn de regels wel goed gelezen?" Een dag later kwam het antwoord: nee dus."

"Je bent als continentaal kampioen alleen zeker van het WK als je minimaal aan 1 Nations Cup hebt deelgenomen. Het is ergerlijk dat de bond nu de UCI de schuld wil geven. Want ik roep al een half jaar tegen de bond: laat me nou naar Cali gaan, dan heb ik in elk geval deelgenomen aan een Nations Cup en dan voorkom je deze situatie."