Sabotage-schandaal in Zuid-Korea: haalde shorttrackster ploeggenote bewust onderuit op Spelen?

Vorige week bracht een Zuid-Koreaanse website enkele bedenkelijke berichtjes uit 2018 naar boven. Verstuurd net voor de olympische finale van 2018.

Daarin spotte Shim Suk-hee met landgenote Choi Min-jeong tegenover een coach en zei ze dat ze misschien een "Steven Bradbury" (de Australiër die ooit goud won doordat iedereen voor hem viel) zou moeten verrichten.

En effectief: in de finale van de 1.000 meter tijdens de Spelen van Pyeongchang gingen de twee Zuid-Koreaanse shorttracksters onderuit na een botsing. Shim was toen volgens de jury de schuldige en werd gediskwalificeerd.

De boven water gekomen berichtjes werpen nu uiteraard een ander licht op de hele zaak. De Zuid-Koreaanse schaatsbond is een onderzoek gestart om te achterhalen of er sprake was van opzet.

Shim is voorlopig uit de nationale ploeg gezet en heeft het trainingskamp in Jincheon moeten verlaten. Daar bereidt het team zich voor op de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van 2022.

De shorttrackster heeft al haar excuses aangeboden voor de oude berichtjes, maar benadrukt: "Het was een ongelukkige botsing. Ik wil me wel oprecht verontschuldigen voor het teleurstellen en kwetsen van veel mensen met mijn onvolwassen acties en woorden."