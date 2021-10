Geen Zilvermeercross dit veldritseizoen: "Een noodgedwongen sabbatjaar"

Begin dit jaar werd de Zilvermeercross wel nog, op 16 januari, georganiseerd. Wout van Aert en Lucinda Brand vierden er de overwinning, op een veldrit zonder toeschouwers. Dit jaar mogen er wel weer fans naar het veldrijden, maar nu gaat de cross niet door. "Het was een probleem dat er voor de Zilvermeercross dit jaar geen rechtstreekse uitzending op televisie mogelijk was", legt organisator Koen Monu uit. "Hiervan heb ik mijn sponsors op de hoogte gebracht." "Wat later was er dan toch de mogelijkheid dat mijn cross rechtstreeks uitgezonden zou worden, maar dan hadden sommige van mijn partners hun geld al voor andere doelen gebruikt. Ik kreeg het financiële plaatje op die manier niet meer rond. Vandaar hebben we besloten er dit seizoen een kruis over te maken."

"Vandaar hebben we besloten dit seizoen een kruis te maken over onze Zilvermeercross. Vergeet ook niet dat we in volle coronapandemie wel hebben georganiseerd. Onze wedstrijd vond plaats zonder publiek. Dat was ook een zware dobber op financieel vlak. En ook de crossen in Boom en Heusden-Zolder, die ik eveneens organiseer, vonden plaats zonder publiek."



"Ik zou natuurlijk maar wat graag de Zilvermeercross ook opgenomen zien in het kransje van de Superprestigecrossen. Sommige renners, zoals Mathieu van der Poel, begrijpen trouwens helemaal niet waarom de cross in Mol geen klassementswedstrijd is. Er is een pak mogelijkheden in en rond het Zilvermeer."



"We lassen dus nu noodgedwongen een sabbatjaar in, maar ik hoop dat ik mijn sponsors en de provincie binnenkort kan melden dat de Zilvermeercross vanaf volgend seizoen in een regelmatigheidscriterium is opgenomen."