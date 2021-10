16 Wereldbeker-veldritten en bijna allemaal op zondag: ontdek de WB-kalender

Vanaf dit weekend hebben de veldrijders bijna elke zondag een afspraak met de vernieuwde Wereldbeker.

6 van de 16 WB-crossen vinden in België plaats: Zonhoven (24/10), Overijse (31/10), Koksijde (21/11), Antwerpen (5/12), Namen (19/12) en Dendermonde (26/12).

De 10 andere WB-veldritten vinden plaats in Frankrijk, Italië, Nederland, Tsjechië en de Verenigde Staten, waar de Wereldbeker dit weekend wordt afgetrapt met een drieluik.

Het Amerikaanse Waterloo vormt zondag het decor voor de 1e Wereldbeker-cross. Woensdag (Fayetteville in Arkansas) en volgende week zondag (Iowa) staan nog 2 Amerikaanse WB-crossen ingepland.

Voor België zijn 19 crossers afgereisd naar de Verenigde Staten. Grootste afwezigen zijn Wout van Aert (die in december begint te crossen) en Laurens Sweeck (die geen fan is van de crossen in de VS).