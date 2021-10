Roeier Aaron Andries (18) wil na WK ook scoren op EK junioren: "Voel me sterk"

"Ik denk dat mijn doel en droom haalbaar zijn, maar het is een nieuw veld met nieuwe tegenstanders. Je weet niet hoe ver die staan. Op het WK was dat ook, het internationale roeien was splinternieuw voor mij. Ik kende niemand en wist niet hoe de wedstrijden zouden zijn. En dat is nu ook nog een beetje zo."

"De vorm is goed, al had ik met de start van de school een mindere voorbereiding. maar ik voel me sterk en hoop me te bewijzen. Ik heb er zin in."

Als vicewereldkampioen zijn veel ogen op hem gericht, wierp Sporza de jongeling voor. "Ja, en ik hoop die verwachtingen in te lossen. Ik heb voor mezelf de A-finale als doel gesteld, de droom is om een medaille te roeien."

"Deze winter wil ik krachtiger worden en techniek bijschaven, dan kan ik tussen grote mannen liggen"

Na het EK wil Andries zijn weg zoeken bij de zwaargewichten senioren. Is hij de coming man? "Ik hoop bij de senioren tussen Ward Lemmelijn en Tristan Vandenbussche te kunnen lopen."

"Ik hoop dat ik het spannend zal kunnen maken, ik durf niet te zeggen dat ik kampioen zal zijn. Zij zijn een beetje mijn idolen. Ik wil ze achterna of zelfs evenaren. Dat is mijn doelstelling naar de volgende jaren toe."

Als hij zichzelf mag beoordelen: wat is zijn sterkste punt? "Op wedstrijd ben ik goed in de middelste 1.000 meter. Dat is het hardste deel. Conditioneel ben ik een van de sterkste roeiers, zeker bij junioren."



"Ik ben heel koppig, ik heb veel doorzettingsvermogen, dat maakt me

sterk, denk ik. In de winter ga ik nog veel massa bijkweken en krachtiger worden. Ik ga ook nog mijn techniek bijschaven."

"Daarna hoop ik klaar te zijn om tussen de grote mannen te liggen. Ik weeg 78 kg en ben 1,80 meter, maar ik wil naar begin 80 of 85 gaan. Dan kan ik meer vermogen draaien, nu haal ik meer op mijn techniek."

"Daar zal ik de powerzaal voor in moeten en veel eten. De power ontbreekt nog een beetje om tussen de senioren te gaan liggen."



Dat hij nu aan de universiteit begonnen is, speelt in zijn voordeel: "Ik kom van het secundair, dat was moeilijk te combineren. Eigenlijk heeft corona me daar een oplossing gegeven. Ik kon meer van thuis uit roeien. En nu in het hoger kan ik mijn jaren opsplitsen."