Andy Murray mag het thuis gaan uitleggen: hij is zijn trouwring kwijt

Andy Murray neemt deze week - net als Kim Clijsters - deel aan het toptoernooi Indian Wells in Californië. Daar had hij 's nachts zijn tennisschoenen buiten laten staan... met zijn trouwring vastgeknoopt aan zijn veters. En die is nu zoek.

"Gisteravond na een etentje reed ik terug naar het hotel en de auto rook niet zo fris", begint Murray zijn verhaal. "Ik had mijn schoenen in de auto laten liggen bij een temperatuur van bijna 40 graden Celsius."

"Aangekomen aan het hotel heb ik mijn schoenen onder de auto geschoven. Ik had geen zin in een zweetgeur in mijn hotelkamer en een balkon was er niet."

"'s Ochtends waren mijn schoenen verdwenen. Ik ben er snel nieuwe gaan kopen. Niet ideaal, maar ook niet het einde van de wereld", gaat de tennisspeler voort.

"Pas toen mijn kine vroeg of ik mijn trouwring nog had, wist ik hoe laat het was. Die is dus ook gestolen."

"Ik hoef niet te vertellen dat ik nu in een slecht blaadje sta", besluit Murray, die de eerlijke vinder een beloning belooft.