Indian Wells deelt wildcards uit aan Kim Clijsters en Andy Murray

Kim Clijsters hervatte vorige week de competitie op het WTA-toernooi van Chicago, waar ze in de 1e ronde verloor van Hsieh Su-wei.



Volgende week mag Clijsters zich opmaken voor Indian Wells, met uitzondering van de Grand Slams een van de belangrijkste afspraken van het tennisseizoen. De organisatie heeft donderdag laten weten dat Clijsters mag rekenen op een wildcard.



Clijsters won het toernooi in Californië in 2003 en 2005. Haar laatste optreden op Indian Wells dateert van 2011.



Eerder had de organisatie van Indian Wells ook al een wildcard uitgedeeld aan Emma Raducanu, de verrassende winnares van de US Open. Bij de mannen kreeg Andy Murray donderdag ook een uitnodiging voor het toernooi.