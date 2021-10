Olivier Deschacht: "Martinez zag het volledig zitten, een groot compliment"

"Een maand later kreeg ik plots een telefoon van bondscoach en technisch directeur Roberto Martinez. Hij zei dat hij me kende"

"Je kan ook ambitie hebben als T2"

Olivier Deschacht kon elders ook voltijds aan de slag, maar hij koos voor een halftijdse job bij de voetbalbond.



"T1 ziet me er een heel stresserende job uit. Ik weet niet of ik dat nog wil. Tijdens mijn spelerscarrière heb ik al genoeg stress gekend. Daarom is een job als assistent me misschien op het lijf geschreven", legt de voormalige verdediger uit.





"Ik wil ook af en toe een weekend vrij om me ook met de kinderen bezighouden. Met deze job lukt me dat."

"En je kan ook ambitie hebben als T2", besluit Deschacht.