Olivier Deschacht: "Heb al mooie aanbiedingen gehad, je gaat zelfs lachen"

Vrijdag kondigde Olivier Deschacht (40) aan dat hij een punt zet achter zijn voetbalcarrière. Wat nu?

"Voetballen ga ik niet meer doen", vertelt hij in De Tribune. "Lochristi, de ploeg waar ik mijn conditie onderhouden heb, stelde een rol als speler-trainer voor."



"Nu is het tijd voor vakantie en mentale rust. De voorbije 20 jaar heb ik veel in de schijnwerpers gestaan. Er is veel over mij gepraat geweest."



"In september zie je me wel ergens verschijnen, maar niet op een voetbalveld", belooft Deschacht.



Waar dan wel? "Ik heb al mooie aanbiedingen gehad, verrassend snel zelfs. Daar ga ik nu niet dieper op in. Ik ga de tijd nemen om er over na te denken."



"Mijn toekomst kan zich in de media afspelen of in een technisch apparaat van het voetbal, ja. Je gaat misschien in de lach schieten, maar dat is voor later", grijnst Deschacht.