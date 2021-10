Olivier Deschacht wordt assistent van Belgische U21: "Hongerig en ambitieus"

In juni behaalde Deschacht zijn UEFA-A-diploma. "Toen ik vernam dat er een vacature als coach bij de U21 was, sprak ik er Jacky Mathijssen op aan. Wat volgde was een boeiend gesprek over voetbal, ambities, doelstellingen en mensen beter maken." "Van het een kwam het ander, met als gevolg dat ik volgende week samen met Thomas Buffel als assistent-coach mee het veld op mag.”

Volgende week dinsdag tegen Kazachstan maakt hij zijn debuut als assistent-coach. De winnaarsmentaliteit die hij als voetballer had, neemt de verdediger mee in zijn eerste stappen als coach. Tegelijk wil hij ook zijn ogen de kost geven en ervaring opdoen.

De U21 zijn met 2 overwinningen aan de campagne begonnen en nemen het vrijdag 8 oktober in Leuven op tegen Kazachstan. Vier dagen later volgt de wedstrijd tegen Denemarken.



“Wie mij kent, weet dat ik een winnaar ben en doelen nodig heb. Dat was vroeger als speler, dat is nu als coach. Het EK van 2023 en de Olympische Spelen van 2024 zijn twee fantastische doelen."



"Ik kan leren van Jacky, die de U21 laat spelen volgens het systeem van

Roberto Martinez. Het is interessant en boeiend dat ik daaraan kan en mag

meewerken."



"Ik heb honger, ben ambitieus en hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan dit mooie project. Spelers helpen, beter maken en helpen om hun doelen te bereiken. Zelf wil ik ervaring opdoen die ik nadien kan gebruiken als analist

en als trainer.”