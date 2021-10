Colbrelli sprintte naar Roubaix-zege "op twee lekke banden": hoe kon dat?

Luister naar de uitleg van Niels Albert

"Ik reed twee keer lek. De eerste keer al heel snel, in één van de eerste secties. De tweede keer in het Bos van Wallers. Maar gelukkig dichtte "de stopverf" in mijn tubeless-banden de lekken en hoefde ik niet te stoppen."



Aan het woord is Sonny Colbrelli na zijn triomf in Parijs-Roubaix. Het interview van de Italiaan doet vermoeden dat zijn bandenkeuze wel eens het verschil gemaakt zou kunnen hebben vorige zondag.

Een banden-saga, dus. Dan denken we spontaan terug aan het WK veldrijden in 2017, toen Wout van Aert naar de zege fietste dankzij de groene Dugast-banden die Niels Albert nog op zolder liggen had. De ex-veldrijder heeft nu een fietsenwinkel en kent dus alle moderne snufjes.



Ook de tubeless-banden.