Sonny Colbrelli verstoort het sprookje van Florian Vermeersch op de piste van Roubaix

De 118e editie van Parijs-Roubaix in een notendop:

Bekijk de bloedstollende sprint! Colbrelli klopt Vermeersch en Van der Poel en wint Parijs-Roubaix

Van der Poel ontkurkt de lange finale, pechvogels bij de vleet

De lijst met pechvogels was eindeloos. Yves Lampaert en zijn team waren getrouwd met Dame Fortuna, ook Sep Vanmarcke, Peter Sagan en Jasper Stuyven werden genekt door pech, miserie en nog wat meer ellende.

Van der Poel had er al een koek op gegeven in het Bos van Wallers, waar evenwichtskunstenaar Wout van Aert - in een mindere dag - dan weer door een klein gaatje was gekropen na een slipper voor zijn neus.

Incidentrijke passage door het Bos van Wallers:

Vermeersch blijft buffelen, noodlot slaat toe bij Moscon

Van der Poel rukte zich na de loterij machtig los en ging met Sonny Colbrelli, die had geanticipeerd, op zijn bagagedrager op zoek naar de spits van de koers, maar tegen eenieders verwachting in bleek het lange tijd een zoektocht in het ijle.

Had Van der Poel zichzelf overschat of hadden alle toppers zich miskeken op een tros van 30 mijnwerkers die op ruim 200 kilometer van de finish was weggereden?

Het omvangrijke pakket bevatte bijzonder veel schoon volk met onder meer Greg Van Avermaet en Jasper Philipsen.

Bij die sluipschutters had Florian Vermeersch tijdens het ene offensief na het andere superbenzine in zijn tank, maar met Tom Van Asbroeck was hij sprakeloos toen Gianni Moscon op 53 kilometer van de aankomst zijn duivels ontbond.

Het Italiaanse woelwater stopte de jacht van Van der Poel, maar karma was zijn deel: een leegloper en een val net na de boog van de laatste 30 kilometer doorprikten zijn modderdroom.

Op Carrefour de l'Arbre was hij helemaal paraplu en werd hij overvleugeld door Van der Poel, Colbrelli en de dekselse Vermeersch, die zijn eigen bord al veelvuldig had leeggegeten.