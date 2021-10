2 goals en 1 assist: glansrol voor Tine De Caigny in Champions League

Tine De Caigny ruilde in het tussenseizoen Anderlecht voor Hoffenheim, de nummer 3 van het afgelopen seizoen in de Bundesliga. In de eerste matchen van de competitie moest ze zich tevreden stellen met een rol als supersub, maar tegen Køge kreeg ze wel een basisplaats.

Het zou uiteindelijk een eenzijdige wedstrijd worden (Hoffenheim kreeg 29 kansen), waarin de Deense vrouwen 1 helft de schade konden beperken. Meteen na de rust bood De Caigny met een steekpass Billa de 2-0 aan en de 4-0 en 5-0 nam ze zelf voor haar rekening, die laatste in de extra tijd.

Een goeie start van de groepsfase en eigenlijk ook een must, want met ook nog Barcelona en Arsenal in de poule wacht Hoffenheim een loodzware taak om in de top 2 te eindigen.