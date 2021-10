Léopold en Orée staan weer zij aan zij aan kop in Belgian Hockey League

Op bezoek bij Antwerp leidde Léopold met 1-3 bij de rust, na doelpunten van Tom Boon, Maxime Plennevaux en Tanguy Zimmer. Dat trio scoorde ook in de 2e helft nog een keer, Dylan Englebert deed er nog eentje bij voor de bezoekers.



Waterloo Ducks en Orée begonnen hun derby op volle snelheid en maakten beide goals in de eerste 7 minuten. De Ducks openden de score langs William Ghislain, Timothée Clément antwoordde een paar seconden later. Het is het 5e gelijkspel in 6 matchen voor Waterloo, de verliezende finalist van vorig seizoen.