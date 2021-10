16:54 16 uur 54. International Felix Denayer scoort 2 keer voor KHC Dragons.

16:45 16 uur 45. Dragons hakt Keulen in de pan: 5-1. Organisator Dragons heeft het thuispubliek vanmiddag op een klinkende overwinning getrakteerd. De Duitse kampioen Rot-Weiss Köln ging met 5-1 voor de bijl in het park van Brasschaat. De openingstreffer van Mazkour voor Keulen schudde Dragons wakker. De Belgische kampioen nam snel de regie over en scoorde aan de lopende band. De doelpuntenmakers van Dragons: Denayer (2), Cobbaert, Della Torre en Rubens. Opmerkelijk: bij Keulen stond Vincent Vanasch niet in doel. Onze nationale doelman maakte plaats voor Onyekwue Nnaji. De 18-jarige Duitser zag sterretjes.

De openingstreffer van Mazkour voor Keulen schudde Dragons wakker. De Belgische kampioen nam snel de regie over en scoorde aan de lopende band.

De doelpuntenmakers van Dragons: Denayer (2), Cobbaert, Della Torre en Rubens.

Opmerkelijk: bij Keulen stond Vincent Vanasch niet in doel. Onze nationale doelman maakte plaats voor Onyekwue Nnaji. De 18-jarige Duitser zag sterretjes.

18:55 18 uur 55. Belgische landskampioen Dragons daagt morgen het team van Vanasch uit. Organisator en Belgisch landskampioen Dragons heeft zichzelf op een mooie affiche getrakteerd. Na winst tegen het Engelse team Surbiton mag het morgen tegen Rot-Weiss Köln spelen. Dat wordt een duel tussen de twee goalies van de nationale ploeg: Loïc Van Doren en 's werelds nummer 1 Vincent Vanasch. Allebei waren ze vanmiddag de held van hun team in het park van Brasschaat. Eerst onderscheidde Vanasch zich in de shoot-outs tegen de Londense club Hampstead & Westminster: 2-2 (2-0). Daarna was Van Doren de held tegen Surbiton: 1-1 (3-1). Morgen om 15 uur spelen Rot-Weiss Köln en KHC Dragons tegen mekaar.

Allebei waren ze vanmiddag de held van hun team in het park van Brasschaat. Eerst onderscheidde Vanasch zich in de shoot-outs tegen de Londense club Hampstead & Westminster: 2-2 (2-0). Daarna was Van Doren de held tegen Surbiton: 1-1 (3-1).

Morgen om 15 uur spelen Rot-Weiss Köln en KHC Dragons tegen mekaar.

18:55 18 uur 55. Goalie Loïc van Doren maakt het verschil voor de Belgische landskampioen.

18:54 18 uur 54. Robbert Rubens verzilvert een van de shoot-outs voor KHC Dragons.

22:12 22 uur 12. Gantoise klopt Saint-Germain met 4-2. Gantoise won vrijdag Brasschaat met 4-2 van de Franse club St Germain. Het was de tweede klassementswedstrijd voor de Gentenaren in de Euro Hockey League (EHL). Net als gastclub Dragons, die zaterdag tegen Surbiton (Eng) aan het toernooi begint, probeert Gent punten in de wacht te slepen om de Belgische coëfficiënt hoog te houden en er zo voor te zorgen dat er volgend jaar opnieuw drie Belgische clubs in de EHL kunnen aantreden. De ploeg van Pascal Kina stond bij de rust met 2-0 voor dankzij doelpunten van Pepijn Scheen (pc) en Agustin Bugallo. De Parijzenaars scoorden in het derde kwart, maar nog twee doelpunten van Scheen (pc) en Etienne Tynevez beslisten de wedstrijd. In de slotminuut maakte Saint-Germain er 4-2 van. Deze rankingwedstrijden volgen op de Final Four van de vorige editie van de EHL. Die werd gewonnen door het Bloemendaal van Arthur Van Doren. Door de coronacrisis konden enkel de beste vier ploegen in het klassement om de eindoverwinning strijden. Léopold won toen brons na winst tegen het Duitse HTC Uhlenhorst (4-2).



De ploeg van Pascal Kina stond bij de rust met 2-0 voor dankzij doelpunten van Pepijn Scheen (pc) en Agustin Bugallo. De Parijzenaars scoorden in het derde kwart, maar nog twee doelpunten van Scheen (pc) en Etienne Tynevez beslisten de wedstrijd. In de slotminuut maakte Saint-Germain er 4-2 van.



Deze rankingwedstrijden volgen op de Final Four van de vorige editie van de EHL. Die werd gewonnen door het Bloemendaal van Arthur Van Doren. Door de coronacrisis konden enkel de beste vier ploegen in het klassement om de eindoverwinning strijden. Léopold won toen brons na winst tegen het Duitse HTC Uhlenhorst (4-2).

23:58 23 uur 58. Gantoise niet beloond na comeback. Gantoise is donderdag in Brasschaat met een nipte nederlaag tegen het Spaanse Campo de Madrid aan de klassementswedstrijden van de Euro Hockey League begonnen. Het speelde na een straffe comeback 4-4 gelijk, maar moest in de daaropvolgende shoot-outs met 4-3 het onderspit delven. Vrijdag is Paris Saint-Germain, dat met 6-0 ingeblikt werd door Den Bosh, de volgende tegenstander van Gantoise. Gastclub Dragons komt zaterdag pas in actie tegen het Engelse Surbiton.

