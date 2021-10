Bernard Tapie, flamboyante voetbalvoorzitter, zakenman en politicus, is overleden

Frankrijk heeft vanochtend een van zijn meest besproken figuren verloren. Bernard Tapie is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Tapie was van vele markten thuis, maar altijd op zijn eigengereide en zelden onbesproken manier. Als voorzitter van Olympique Marseille won hij in 1993 de Champions League met de legendarische Belgische coach Raymond Goethals.

Als sportmagnaat maakt Tapie eerst naam in het wielrennen als sponsor van La Vie Claire, de ploeg die Tour-winnaars Greg Lemond met Bernard Hinault verenigde. Voetbalclub Olympique Marseille wordt zijn volgende speeltje. Hij stopt er honderden miljoenen in om de Franse top te bestormen, verhalen over smeergeld zijn nooit ver weg.



Tapie wil ook de allerhoogste Europese triomf. Het mislukt eerst een paar jaar op het nippertje, onder meer na strafschoppen in de finale van 1991 tegen Rode Ster Belgrado.



Maar in 1993 wint Marseille de eerste editie van de Champions League, met dank aan Goethals en Basile Boli, die de enige goal maakte in de finale tegen Milan in München.



Ook nu wordt het sportieve succes overschaduwd door een web van intriges en omkoping. Enkele weken na het grote feest in München tuimelt Tapie van zijn voetstuk, wanneer het gerecht het hele systeem onderuithaalt. Vier dagen voor de CL-finale tegen Milan werd Marseille ook Frans kampioen door de match in Valenciennes te "fixen".

Lees een uitgebreide biografie op VRTNWS Franse ex-minister en sportmagnaat Bernard Tapie is dood: "Hij kocht alles... Nu bij

"Als er iemand is die me haat, komt dat omdat ze dol zijn op mij of in mijn schoenen willen staan"

Tapie, met in zijn zog directeurs en spelers, krijgen gevangenisstraffen en moeten het voetbal verlaten. Marseille wordt Europees in de ban geslagen, al mag het wel zijn CL-titel behouden.



Een jaar later veroordeelt ook de Franse bond l'OM tot degradatie. De financiële put is oneindig. Olympique Marseille is nog altijd de enige Franse winnaar van EC I/CL, maar de club lijkt wel voor eeuwig verbonden aan de machinaties van Bernard Tapie.



Het gerecht zal Tapie nooit meer loslaten. "Als er iemand is die me haat, komt dat omdat ze dol zijn op mij of in mijn schoenen willen staan”, vertelt Tapie in een interview wanneer er bij hem maag- en slokdarmkanker wordt vastgesteld. “Ik heb zeker wat broden in de mond van mensen gestopt, maar er zijn er niet veel op aarde die kunnen zeggen dat ik hen pijn heb gedaan.”

Bernard Tapie krijgt straf van 2 jaar na Valenciennes-schandaal: