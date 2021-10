Politie: "Standard-overtreders mogen vanaf volgende week geen matchen meer bijwonen"

Het was een weinig fraai schouwspel. Tot 2 keer toe zorgden gefrustreerde Standard-supporters in Mechelen ervoor dat de partij gestaakt moest worden.



"Al tijdens de eerste helft lieten de bezoekers zich negatief opmerken door het ontsteken van pyrotechnisch materiaal en het gooien van tientallen tennisballen op het terrein. Hierdoor diende de wedstrijd kortstondig onderbroken te worden. Op basis van camerabeelden zal de politie proces-verbaal opstellen voor deze supporters."



"Het trieste hoogtepunt van de avond was de veldbetreding van enkele Standard-supporters, bij aanvang van de tweede helft, die verhaal gingen halen bij de bezoekende spelers."



"De heethoofden werden door stewards van het terrein weggeleid en ook voor hen wordt een proces-verbaal opgesteld."



In samenspraak met de politie besliste de match delegate van de Belgische voetbalbond de wedstrijd 10 minuten te staken. Bij een volgende overtreding zou de wedstrijd definitief gestaakt worden.

De partij kon toch afgewerkt worden. 's Nachts kwam het communiqué van de lokale politie: "Naast de straffen (stadionverbod en geldboetes) die de overtreders binnen afzienbare tijd zullen krijgen van de Voetbalcel van Binnenlandse zaken, krijgen zij volgende week reeds een directe beveiligingsmaatregel opgelegd. Hierdoor zullen zij vanaf volgende week al geen wedstrijden mogen bijwonen."