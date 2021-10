Uw gids voor Parijs-Roubaix: parcours, deelnemers en livestream

Zo was het vorige keer:

Op 14 april 2019 zette hij met Parijs-Roubaix een 4e monument op zijn erelijst. Gilbert reed in de finale weg met Nils Politt en vloerde de Duitser in de sprint.

Het is het vreemde lot van Philippe Gilbert en Parijs-Roubaix. In het voorjaar van 2020 werd de kasseiklassieker uiteraard geschrapt en ook de najaarsversie in 2020 - geprogrammeerd voor 25 oktober - viel in het water.

Het parcours:

Een lange afwezigheid of niet: Parijs-Roubaix blijft ook in 2021 even brutaal als in het verleden.

De route bedraagt 257,7 kilometer en bevat 30 kasseistroken (de eerste na 96 kilometer), goed voor een totale dokkerafstand van 55 kilometer (gebald in de laatste 160 kilometer).

De vijfsterrenstroken van in het verleden zijn ook nu de sleutelingrediënten van het succesrecept: het Bos van Wallers, Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre zijn de absolute smaakmakers.

Is er dan geen onbekende factor tussen de start in Compiègne (11 u) en de finish op de Vélodrome in Roubaix (17.06 u - 17.41 u)? Toch wel: het aangekondigde regenweer.

De kasseien hebben na hun lange coronabreak een opsmukbeurt gekregen, maar hoe zullen de renners omgaan met natte kasseien en een potentieel modderbad?

Aangezien de laatste regeneditie van 2002 dateert, fietsen er zondag geen ervaringsdeskundigen mee.