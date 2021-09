Qatar maakt dit jaar nog zijn intrede in de Formule 1

Door de afgelasting van verschillende races (o.m. in China, Japan en Australië) was er nog een gat in het derde weekend van november. Qatar vult dat op met een avondrace.

Op 21 november vindt op het Losail-circuit de 20e manche van het kampioenschap plaats. Daarna volgen nog twee grand prixs in het Midden-Oosten: op 5 december in Saudi-Arabië en op 12 december in Abu Dhabi.

Qatar zal ook de komende jaren op de Formule 1-kalender staan. Het circuit in Lusail heeft een contract van 10 jaar dat ingaat in 2023.

Volgend jaar slaat de oliestaat een jaar over. De eindronde van het WK-voetbal krijgt voorrang.