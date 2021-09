Branko Strupar, ex-Genk én ex-Zagreb: "Clash der stijlen zal vuurwerk geven"

Genk of Dinamo Zagreb?

"Het is zoals kiezen wie mijn favoriete kindje is, dat is onmogelijk", vertelt Branko Strupar voor het Europa League-duel tussen KRC Genk en Dinamo Zagreb.

De ex-Genkse aanvaller maakte tussen 1994 en 1998 furore in België met de eerste Genkse landstitel ooit. Hij mocht daarvoor ook de Gouden Schoen en een topschuttersdiploma in ontvangst nemen.