Tien Racing Genk-spelers gaan in eigen huis kopje-onder tegen Dinamo Zagreb

“Dit had ik niet verwacht. Dinamo was scherper, zij hadden meer de wil om te winnen. Daar begint het mee. Zij hebben het op een echt professionele, Europese manier gedaan. Daar kunnen wij ook weer van leren, al is het verschrikkelijk dat we daar nu nog moeten van leren. Wij hebben hen ook in de wedstrijd geholpen met onze openheid bij de eerste goal. We hadden gewaarschuwd dat ze sterk zijn in de omschakeling. Met ook nog 2 strafschoppen en een rode kaart wordt het heel moeilijk tegen zo’n ploeg. In de eerste helft hebben we genoeg kansen gehad om langszij te komen. Daar waren we niet zo scherp als de voorbije periode. We hebben verdiend verloren, Dinamo was scherper en in enkele aspecten van het voetbal stond het verder dan wij. Dat is een dure les, maar als we daar iets mee doen, kunnen we ook weer verder. Dit was geen cruciale wedstrijd. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt, maar we hebben nog alle kansen om dit recht te zetten. Dit is wel een tik, we moeten nu herstellen en ons mentaal voorbereiden op de match tegen Eupen.”