Philippe Clement: "Er zijn nog 4 matchen om stoten uit te halen"

"We moeten nu geconcentreerd blijven om nog 4 keer hetzelfde te doen. Dat is niet makkelijk, dat weet ik, maar er is een bonus."

"Er zijn nog 4 matchen om stoten uit te halen. Dat we ambitieus zijn? Dat waren we voor deze wedstrijden ook al. Het is geen toeval, hé. Iedereen geeft het maximum, meer dan dat zelfs."

"We hebben nu al twee prima zaken gedaan, maar het is nog niet gedaan", zegt hij over de 4 op 6.

Bij rechtenhouder Pickx Sports vulde Clement aan: "Dit was misschien wel onze beste uitprestatie sinds lange tijd."

"Ik ben trots hoe mijn spelers groeien. Dit is ook geen eindpunt, want we hebben nieuwe jongens in de groep."

"Nu moeten we niet rekenen en moeten we wel realistisch blijven. We treffen twee van de beste ploegen in Europa en we weten wat onze plaats is."

"Maar mijn spelers hebben veel respect afgedwongen. Nu probeer je dat te herhalen. Misschien lukt het geen 4 keer, maar we zullen onze huid duur verkopen met ons eigen voetbal."