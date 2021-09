Peter Vandenbempt: "Stond televisie bij VAR in Tubeke ook op de koers?"

Terwijl het WK wielrennen het land in zijn greep hield, keek Peter Vandenbempt met een vergrootglas naar de 9e speeldag in de Jupiler Pro League. Lees of beluister hier de wekelijkse analyse van onze voetbalcommentator.

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Anderlecht vindt zijn defensieve stabiliteit niet, maar was fysiek wel indrukwekkend."





"In afwachting van beter spel pakt Antwerp wel punten. Dat is het verschil met Anderlecht."





"Standard heeft te weinig kwaliteit aan de bal. Het is crisis."





"Ook dit weekend waren er weer fases waarbij ik onze arbitrage niet kan volgen."

"Anderlecht vindt zijn defensieve stabiliteit niet"

Anderlecht is goed teruggekomen in Oostende. Daarmee kunnen ze tevreden zijn, want ze stonden 2-0 achter en hebben toch een hele helft met een man minder moeten voetballen.



Maar als je het mij vraagt zijn het toch twee verloren punten. Anderlecht heeft zoveel kansen gecreëerd en gemist. Het is een pijnlijk gemist kans om zondag tegen Club Brugge voor de leidersplaats te spelen.



Ze hebben lat en paal geraakt - dat is dan pech - maar er is ook dat steeds terugkerende gebrek aan efficiëntie.



Het is ook een vaststelling dat Anderlecht er niet in slaagt om zijn defensieve stabiliteit van vorig jaar terug te vinden. Dat zal wat tijd vergen, heeft Vincent Kompany een paar weken geleden al eens uitgelegd. Op counters was Anderlecht kwetsbaar en dan sta je ineens 2-0 achter.



Tegelijkertijd vond ik het heel sterk wat Anderlecht met tien man gepresteerd heeft in de 2e helft: dominant, de laatste lijn op de middenlijn, kansen en Zirkzee was nu ineens weer bepaald indrukwekkend.



Ook fysiek was Anderlecht zeer sterk. Ze bleven maar lopen, pushen en duels winnen. Maar de realiteit is dat ze donderdag niet gewonnen hebben van Gent en zondag niet van Oostende. Zo geraak je niet helemaal bovenin en blijf je jezelf onder druk zetten, ook voor de match van zondag.

Joshua Zirkzee

"In afwachting van beter spel pakt Antwerp wel punten"

Antwerp won een leuke wedstrijd op Union, maar zoals Priske zelf aangaf was het natuurlijk wel op een diefje. Antwerp staat nu bovenaan, net onder Club Brugge, maar met de prestatie kan Priske niet tevreden zijn.



Als Union zijn kansen benut had of doelman Butez wat minder goed geweest was, dan wint Union gewoon op zijn gemak en is het vanmorgen de verdiende, trotse leider. Dat had Priske ook gezien in zijn eerlijke en correcte analyse.



Zelf was hij vooral teleurgesteld dat zijn defensie keer op keer gepakt werd door die lopende spelers van Union. Defensief was het een drama, zei Priske.



Daarbij moet natuurlijk wel opgemerkt worden dat er achterin bij Antwerp heel wat afwezigen zijn. Uit noodzaak schakelde hij over naar een driemansdefensie. Priske heeft met zijn wissels - Antwerp heeft een brede kern - voor de ommekeer gezorgd, met de klasse van Fischer en Benson. Dat is goed gemanaged van de trainer.



Als je in afwachting van beter spel en een aantal spelers die moeten terugkeren punten pakt, dan is dat een grote plus.



12 op 12, die moeizame maand augustus is al vergeten. 6 op 6 deze week en eigenlijk twee keer de mindere ploeg geweest, ook tegen Genk. Dan zit je wel in het spoor van Club Brugge. Dat is het verschil met Anderlecht.

Bepalen voor Antwerp: Butez en Fischer.

"Er is geen kwaliteit aan de bal bij Standard"

Bij Standard is het toch crisis, vrees ik. Het is heel slecht, op alle vlakken. De zoektocht van Venanzi naar vers geld voor de club en voor het stadionproject was nog een keer in het nieuws.



Het is een moeilijke zoektocht die onverminderd voortgaat en het is ook geen reclame als je op deze manier presteert. Dat is toch een soort wurgende onzekerheid die voor onrust zorgt bij de club.



Op het veld gaat het van kwaad naar erger, met nu zelfs een niet onlogische nederlaag tegen STVV. Inzet kun je ze niet verwijten, maar er is geen kwaliteit aan de bal. Standard kan geen kans versieren. Het trapt nauwelijks op doel of tussen de palen. Zeven van de laatste negen doelpunten zijn voortgekomen uit een standaardsituatie. Dat was ook tegen STVV het geval.



Individueel is er ook geen niveau. Je zou kunnen zeggen dat de eerste en de laatste - doelman Bodart en spits Klauss - op niveau zijn, de rest zwemt te vaak, ook spelers van wie we toch al weten dat ze veel beter kunnen, zoals Raskin of Bastien.



De nieuwkomers Rafia en Peeters hadden een hoopvol debuut, maar stellen finaal toch teleur. Dønnum zou de grote vedette gaan worden, maar die brengt eigenlijk helemaal niets.



Ondanks de steun van het enthousiaste publiek een 4 op 15 op Sclessin: dan ligt iedereen onder vuur. Er wordt dan gezegd om jongens als Carcela of Lestienne uit de B-kern te halen, maar die hebben in het verleden ook al zo vaak ontgoocheld. Gaan die het dan nu ineens doen? Dat denk ik niet. Vrijdag heeft Standard een verplaatsing naar KV Mechelen. Daar hoef ik geen tekening bij te maken.

Teleurstelling bij Standard na de thuisnederlaag tegen STVV.

"Stond de tv bij de VAR in Tubeke ook op de koers?"

Ik heb gelezen dat het tien jaar en van Frank De Bleeckere geleden is dat er nog een Belg in de Champions League floot. Dat is dus goed nieuws voor Lawrence Visser, die goed bezig is. Dat is individueel een grote en bemoedigende stap vooruit.



Maar ook dit weekend waren er toch momenten en fases waarbij ik onze arbitrage niet kan volgen. Ik vraag me af of de televisie bij de VAR in Tubeke ook op de koers stond of nadien op Vive le Vélo? Ik snap het niet.



Seraing gisteren in Genk, Kortrijk zaterdag tegen Zulte Waregem: duidelijk verkeerd gegeven strafschoppen tegen en toch reageert de VAR niet. Ik weet wel dat de lat hoog ligt en dat je niet bij elke fase hoeft tussen te komen. Maar dit was zo duidelijk, dat is vreemd voor mij.



We blijven ook maar worstelen met buitenspel, dat is een wekelijks terugkerend fenomeen. Peter Vandenbempt