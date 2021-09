Samir Nasri (ex-Anderlecht) neemt geruisloos afscheid van het voetbal

Twee jaar geleden werd Samir Nasri nog met luide trom aangekondigd bij Anderlecht. De Fransman was toen nog een grote naam in het internationale voetbal, al teerde hij toen al vooral op zijn faam.

Nasri beleefde zijn hoogdagen bij Marseille, Arsenal en Manchester City. Bij die laatste ploeg leerde de aanvallende middenvelder zijn latere coach Vincent Kompany kennen.

Maar bij de Engelsen werd al duidelijk dat Nasri door blessures nog slechts een schim was van de speler die hij ooit was. Dat werd bevestigd bij Anderlecht, waar hij vaker in de lappenmand lag dan op het veld stond.

Vorig jaar werd het contract van Nasri bij Anderlecht ontbonden. Na een jaar vruchteloos zoeken naar een nieuw team heeft de 34-jarige Fransman besloten er nu de stekker uit te trekken.