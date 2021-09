Geen wereldrecord maar een nederlaag voor Bekele in marathon Berlijn

De marathon van Berlijn is dankzij het gunstige parcours een gedroomd terrein voor recordjagers. Het is dan ook geen toeval dat de laatste 7 wereldrecords allemaal in de Duitse hoofdstad werden gelopen.

Kenenisa Bekele ontbreekt in dat lijstje van recordhouders en daar wou de Ethiopiër, ondanks zijn 39 jaar, iets aan veranderen. Bekele had zijn oog laten vallen op de 2'01"39 die Eliud Kipchoge 3 jaar geleden liep in Berlijn. 2 jaar geleden bleef hij daar maar 2 seconden boven.

Maar de te warme weersomstandigheden lieten geen toptijden toe. Een 3e zege in Berlijn zat er voor Bekele wel nog in, maar in de slotfase zag hij zijn landgenoot Guye Adola (2u05'46") nog voorbijsnellen. Ook de Keniaan Bethwel Yegon bleef Bekele nog voor, waardoor hij uiteindelijk slechts 3e eindigde, in 2u06'46".

Ook bij de vrouwen ging de overwinning naar Ethiopië. Gotytom Gebreslase won bij haar marathondebuut, op haar 26e, in 2u20'09".