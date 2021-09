Weer onvrede bij Nederland over tactiek: "Ik schaam me de ogen uit mijn kop"

In de interviews na de wedstrijd kon vooral Annemiek van Vleuten haar frustratie niet verstoppen. Haar antwoorden voor de Sporza-microfoon op de vragen of de aanvallen niet gecoördineerder konden, waren kort maar veelzeggend: "Klopt."

Ook na het WK is er veel kritiek op de tactische aanpak van de Nederlanders. "Het is alsof vrijwel alle Nederlandse vrouwen vooral voor zichzelf rijden", merkte analist Thijs Zonneveld tijdens de race al op. "Ook nu nog, diep in de laatste ronde."

Bij de Nederlandse collega's van Wielerflits liet Van Vleuten haar ontgoocheling wel de vrije loop.“Voor Marianne schaam ik me de ogen uit mijn kop", aldus Van Vleuten. "Als je de sprint terugkijkt…. dat moet beter. Als ze daardoor tweede wordt, is dat echt superzonde. Het was niet aan Ellen en mij om nog de lead-out te doen. De andere meiden die er nog zaten mogen zich dat aanrekenen.”

Ook Chantal Van den Broek-Blaak laakte de cohesie binnen Oranje. "We waren geen echt team", vertelde ze bij Wielerflits. "Ik vond dat het niet ging zoals het had moeten gaan, want iedereen reed voor zichzelf. We hadden meer gegroepeerd moeten rijden. Ik denk dat we elkaar allemaal graag wilden helpen, maar ik heb nooit een opeenvolging aan demarrages gezien en ook niet dat we achter demarrages aanreden.”