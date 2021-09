Nieuwe fase in de Maldini-dynastie: Daniel voor het eerst in de basis bij AC Milan

Een mijlpaal in de carrière van Daniel Maldini. De 19-jarige middenvelder sprokkelde al wel wat minuten bij elkaar, maar mag vandaag op bezoek bij Spezia voor het eerst in de basis starten bij AC Milan.



Zijn vader Paolo is momenteel technisch directeur bij AC Milan en verdiende tussen 1984 en 2009 zijn strepen als speler van zijn Milan. Het was ook zijn enige club in zijn actieve voetbalcarrière.



Grootvader Cesare Maldini, ondertussen overleden, droeg tussen 1953 en 1966 de kleuren van de Italiaanse club.