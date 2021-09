Het parcours van A tot Z: een overzicht van alle hellingen bij de mannen

1. Van Antwerpen naar Leuven

De profs zullen 268,3 kilometer afwerken en 2.562 hoogtemeters moeten overwinnen. De aanloopstrook van Antwerpen naar Leuven van pakweg 50 kilometer is quasi volledig vlak. Het peloton fietst door Kontich, Mechelen, Bonheiden, Keerbergen, Tremelo, Werchter, Rotselaar en zo naar Leuven.

2. De eerste keer Leuven: maar 1 rondje

De eerste helling die de renners voor die wielen krijgen is de Wijnpers, daar waar Thibau Nys al luid werd toegejuicht. Bij de eerste passage moet het peloton maar 1 keer door de stad. Ze doen achtereenvolgens: Wijnpers, Sint-Antoniusberg, Keizersberg, Decouxlaan en nog eens de Wijnpers. Daarna verlaten ze Leuven om richting Overijse te trekken.

3. De Flandrien-lus in Overijse: passage 1

Na de eerste snuffelronde in Leuven trekt het peloton voor een eerste keer naar Overijse. Daar moeten ze in Huldenberg eerst over de gevreesde Smeysberg. Wat er dan volgt, is een stukje Brabantse Pijl met de Moskesstraat, de S-bocht in Overijse, de Bekestraat en de Veeweide. Om af te ronden gaat het nog één keer over de Smeysberg om dan links af te draaien naar Leuven.

4. Tweede keer in Leuven: 4 rondjes door de binnenstad

Het is kronkelen, draaien en keren door Neerijse en Korbeek-Dijle om Leuven weer binnen te geraken. Deze keer komt het peloton binnen langs Egenhoven en is de eerste helling de Sint-Antoniusberg. Wout van Aert en co. blijven nu wat langer hangen, namelijk 4 rondjes.

5. De Flandrien-lus in Overijse: passage 2

Na het tweede bezoekje aan Leuven zitten we op pakweg 80km van de finish en trekt het peloton voor een laatste keer naar de Smeysberg, de Moskesstraat, de S-bocht, de Bekestraat en de Veeweide. De renners doen exact hetzelfde rondje als de eerste keer.

6. De finale in Leuven: nog 2 rondjes