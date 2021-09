UCI bevestigt: Rwanda huisvest WK 2025 en Lappartient 4 jaar langer voorzitter

Dat het Afrikaanse continent voor het eerst het WK wielrennen zou ontvangen, was al eerder bekend. Het ging tussen Rwanda (Kigali) en Marokko (Tanger). De keuze viel op het wielergekke Rwanda, dat gisteren een dag te vroeg al de keuze bekendmaakte (en snel weer weghaalde).

Alle andere continenten hebben al eens minstens een WK gehad. In 2022 is het WK in Australië (Wollongong), in 2023 in Schotland en in 2024 in Zwitserland.

"We hebben 54 Afrikaanse wielerbonden, het werd tijd dat we Afrika beloonden voor zijn investeringen in de koers en de fiets", legde Lappartient uit. "Rwanda beantwoordde aan alle vereisten: organisatorisch, financieel en sportief."



"We kennen allemaal de passie van Rwanda voor het wielrennen. Het directiecomité was unaniem bij de ondersteuning van de kandidatuur van Kigali."

"Het parcours zal trouwens veeleisend zijn met bijna 5.000 hoogtemeters."



Een WK in Afrika was een verkiezingsbelofte van David Lappartient in 2017. De Fransman werd vandaag ook herbevestigd voor een nieuw mandaat als voorzitter tot 2025. Hij had geen tegenkandidaat, dus was de verkiezing een formaliteit.