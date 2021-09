Golfwereld kijkt toe of twee aartsrivalen ook kunnen samenwerken op Ryder Cup

De vete is wellicht begonnen in januari 2019. DeChambeau, de golfende wetenschapper, probeert elke slag vooraf wiskundig te benaderen en neemt daarvoor zijn tijd. Dat lokte volgende reactie uit bij Koepka: “Ik begrijp niet dat je 1 minuut en 20 seconden nodig hebt voor een slag. Dat maakt me gek.”

Het is wellicht de vraag die elke golffan wou stellen aan Steve Stricker, de kapitein van het Amerikaanse team: “Ben je van plan om Koepka en DeChambeau aan elkaar te koppelen in een foursome of fourball?” Het antwoord was duidelijk: “Het kan altijd gebeuren, maar wellicht niet.”

Van kwaad naar erger toen fans zich ermee bemoeiden

Wie dacht dat het pleit beslecht was, kwam bedrogen uit. DeChambeau zei iets over de buikspieren van Koepka en die repliceerde gevat op Twitter.

En bij interviews wou hij niets zeggen over de eerste Majorzege van DeChambeau. “Als je niets vriendelijks kunt zeggen, dan zeg je beter niets.” Toen ook de golffans een kant kozen, was het hek helemaal van de dam.

Daarna werd het alleen maar erger. Koepka probeerde DeChambeau belachelijk te maken nadat die niet had willen slaan in de buurt van een mierennest.

Splijtzwam of energieboost?

De vete kwam tot een hoogtepunt toen DeChambeau na een verloren play-off een fan die Brooksie had geroepen tot de orde riep. Hij gooide zelfs verwensingen in het rond en moest bedaard worden.

De Amerikaanse PGA Tour greep in. Elke fan die DeChambeau op de korrel nam, zou worden uitgesloten.



De vraag de komende dagen is of de onderlinge vete tussen Koepka en DeChambeau een splijtzwam zal zijn in het Amerikaanse team. “Ik denk dat het hen juist energie kan geven”, zei de Europese kapitein Padraig Harrington.



DeChambeau zei alvast dat de strijdbijl begraven is. “We hebben enkele goeie gesprekken gevoerd. Maandag hebben we samen gegeten en alles is in orde. Misschien komt er na de Ryder Cup wel iets leuks aan, maar daar kan ik niets meer over zeggen.” De hele golfwereld is alvast benieuwd.