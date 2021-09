Het WK-plan van Evenepoel? "Aanvallen counteren voor Wout van Aert"

Remco Evenepoel staat op zijn 21e al voor zijn tweede WK bij de grote jongens. Twee jaar geleden nam hij Philippe Gilbert op sleeptouw in Engeland. Welke taak krijgt de benjamin van de ploeg deze keer? Eentje als bliksemafleider?



"Het wordt een speciale rol", denkt Evenepoel zelf. "Details hebben we nog niet gekregen, maar voor de finale zal ik normaal gezien niet moeten knechten voor Wout."



"Als we er in Leuven nog allebei bij zijn, is het aan mij om Wout naar de streep te brengen. In de finale zal ik aanvallen counteren."



"Hopelijk zijn we nog talrijk aanwezig. Dan wordt het zaak om te luisteren naar Wout. Naar wat en hoe hij het wilt."



Druisen de taken niet in tegen Evenepoels natuur? "Dat denk ik niet. Omdat het een aanvallende koers wordt", antwoordt Evenepoel.

"Van de Smeysberg ben je snel in de Moskesstraat, met de wind op de kant. Daar moeten Jasper, Wout en ik op de afspraak zijn."