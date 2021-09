Oostenrijks team en lijnbus botsen tijdens WK-verkenning: 17-jarige renster in ziekenhuis

Nu het WK tijdrijden aan de kust er bijna opzit, verhuizen de ploegen naar de regio rond Leuven om daar de wegrit te verkennen.

Maar vandaag liep het mis bij de Oostenrijkse ploeg. Ter hoogte van het kruispunt tussen de Brusselsestraat en de ring in de studentenstad was er een botsing.

De renners zouden volgens sommige media in de verkeerde richting gereden hebben, maar over de precieze omstandigheden van het ongeval wou de lokale politie nog niets kwijt.

De Oostenrijkse wielerfederatie laat weten dat juniore Leila Gschwentner overgebracht is naar het ziekenhuis. Daar hebben de dokters een schouderblessure vastgesteld bij de 17-jarige renster.

Het is het tweede ongeval rond het WK-parcours in ons land. Zaterdag was er al het onfortuinlijke ongeval in Zeebrugge waarbij ex-prof Chris Anker Sørensen (37) om het leven kwam. Hij werd buiten het parcours aangereden door een bestelwagen.