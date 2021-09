Ex-wielrenner Chris Anker Sørensen (37) overleden na verkeersongeval in België

Sørensen was jarenlang een gerespecteerd renner in het peloton en na zijn carrière aan de slag als wieleranalist voor de Deense televisie.

In die hoedanigheid vertoefde hij in ons land om verslag uit te brengen van het WK wielrennen. Sørensen is overleden na een aanrijding met zijn fiets door een bestelwagen in Zeebrugge.

"Het is met grote droefheid dat we het nieuws vernamen dat onze goede collega Chris is overleden", klinkt het bij de directeur van TV 2 SPORT.



De renner maakte naam bij de Deense wielerformatie CSC door onder meer een rit in de Dauphiné Libéré te winnen. Nadien kwam hij zes seizoenen uit voor Tinkoff-Saxo. In 2010 won hij de 8e rit in de Ronde van Italië.