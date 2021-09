Nieuw! Ook het WK veldrijden krijgt een gemengde estafette

Gemengde estafettewedstrijden maken een opmars in de sportwereld. In de atletiek, in het wielrennen en in het triatlon bestaan ze al een tijd, begin volgend jaar zijn de crossers aan de beurt.

Op het WK in Fayetteville (VS), in het laatste weekend van januari, staat de gemengde estafettewedstrijd voor het eerst op het programma. "Als testevent", laat de UCI weten. "Nadien bekijken we of de wedstrijd ook in de toekomst deel kan uitmaken van het WK veldrijden."

Meer details over de gemengde estafettecross zijn er nog niet. In het wielrennen koersen eerst 3 mannen, daarna 3 vrouwen tegen de klok.