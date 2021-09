Sam Bennett trekt zich terug voor het WK: "Koers van 260 km is nog te hoog gegrepen"

Over Sam Bennett is de voorbije maanden al heel wat inkt gevloeid, al dan niet gedrenkt in vitriool. Die vloeide dan uit de pen van zijn manager Patrick Lefevere, die Bennett er onder meer van verdacht een blessure te veinzen om niet te hoeven koersen.

Maar sinds kort zit Bennett toch weer op de fiets. Omdat Ierland niet echt dik in de toprenners zit, werd hij ook opgenomen in de selectie voor het WK. Maar Bennett beseft dat dat te vroeg komt.

"Ik ben blij dat ik weer pijnvrij kan koersen en met elke wedstrijd voel ik mij fitter en scherper", laat Bennett in een statement van Cycling Ireland weten. "Maar op dit moment is een moordende koers van meer dan 260 kilometer nog wat te hoog gegrepen."

Mogelijk is dit nog niet het einde van het seizoen voor Bennett, want Lefevere dreigde ermee zijn sprinter vanaf nu "op te stellen in elke koers waarin hij hem zou kunnen opstellen".