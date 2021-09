Daar is de gemengde ploegentijdrit weer: herkansing na gemiste (Belgische) start in 2019

Woensdagnamiddag slaan we de WK-tenten nog een laatste keer op tussen Knokke-Heist en Brugge. De laatste opdracht tegen de tijd is de gemengde ploegentijdrit (of mixed relay, zo u wil). Het is nog maar de tweede editie van het geesteskind van de UCI. En België wil deze keer meespelen om de knikkers.

De (klassieke) ploegentijdrit: you love it or you hate it. Als renner, als ploeg, als wielerliefhebber en blijkbaar ook als lid van de Internationale Wielerunie UCI. De editie van 2018 was de laatste versie van het WK ploegentijdrijden voor commerciële merkenteams. Quick-Step Floors veroverde in Innsbruck een vierde wereldtitel, maar tot grote spijt van onder meer architect en bezieler Tom Steels werd het project geklasseerd. De UCI wilde of kon het ploegenbelang namelijk niet meer verenigen met de nationale factor die een WK kenmerkt. De lege plaats op het WK-programma werd dan maar ingevuld door een nagelnieuw concept: de gemengde ploegentijdrit speelde in op het toegenomen belang van genderneutraliteit en de UCI wilde zijn paradepaardje ook zo snel mogelijk toevoegen aan het olympische programma, wat voorlopig nog niet gelukt is.. De term ploegentijdrit dekt echter niet de volledige lading, want de deelnemers vertegenwoordigen hun land. 3 mannen en 3 vrouwen worden door de bondscoaches afgevaardigd. Als de tweede man over de finish rijdt, mogen de vrouwen vertrekken. Hun tweede finisher bepaalt de eindtijd.

Moet er een estafettestok worden doorgegeven? Wanneer stopt de klok? Bekijk de uitleg van de UCI:

Debuut in 2019, geschrapt in 2020

De primeur was voor Yorkshire 2019. Nederland zette de ploegenestafette naar zijn hand, maar het deelnemersveld was niet om bij te duizelen. Dat werd grotendeels verklaard door de programmatie van de UCI op het Britse WK. De WK-week werd op de eerste zondag afgetrapt met de relays, maar heel wat toppers (m/v) wilden hun individuele tijdrit van enkele dagen later niet hypothekeren. Vorig jaar sneuvelde de discipline op het beperkte corona-WK in Imola, in Vlaanderen heeft de aflossing een opwaardering gekregen. Het WK werd zondag namelijk ingeleid door de WK-tijdrit bij de mannen, maandag reden de vrouwen al. Dat betekent dat er meer ruimte is voor tijdrittoppers en die wissel heeft dus zeker een positieve invloed op de startlijst.

Erelijst WK gemengde ploegentijdrit WK EK 2019: Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië 2019: Nederland, Duitsland, Italië 2020: geen editie 2020: Duitsland, Zwitserland, Italië 2021: woensdag 2021: Italië, Duitsland, Nederland

Bekijk het verslag van 2019:

Belgische ploeg zonder tijdritkleppers in 2019

Nederland verdedigt zijn titel. In Yorkshire snelde het zestal Koen Bouwman, Jos van Emden, Bauke Mollema, Lucinda Brand, Riejanne Markus en Amy Pieters naar het goud voor Duitsland en Groot-Brittannië.



Ons land kwam niet verder dan de 9e plaats. Jan Bakelants, Senne Leysen, Frederik Frison, Julie Van de Velde, Sofie De Vuyst en Valerie Demey werden geselecteerd. De Belgische profs haalden hun neus op voor de pasgeborene en de ziekte van Frison trok al helemaal een streep door de kansen van het zestal. "Het moet nog wat groeien, maar deze discipline heeft wel iets", reageerde Bakelants na de babyborrel.

Sterke en ambitieuze Belgische selectie voor eigen volk

De figurantenrol van 2019 zou dit jaar ingewisseld moeten worden voor een hoofdrol. Wout van Aert en Remco Evenepoel focussen voluit op de wegrit van zondag, maar ons land plukt de vruchten van de nieuwe status als tijdritnatie. Victor Campenaerts kan zich nog eens uitleven op zijn oude liefde, de tijdritfiets. Yves Lampaert is de Belgische kampioen in dit werk en Ben Hermans bewees een maandje geleden in de Poitou-Charentes met tijdritwinst dat hij ook in vorm is. Ook onze nationale vrouwen kijken niet de andere kant op. Uithangborden Lotte Kopecky en Jolien D'hoore worden vergezeld door Shari Bossuyt. "We hebben voor het eerst moed", weet José De Cauwer. "Het verwachtingspatroon ligt hoger dan bij de vorige WK's en EK's."



"Voor deze dag hebben we de beste renners geselecteerd. We hebben een sterk zestal. Top 5 kan zeker, maar een medaille... Je hebt een zestal kandidaten voor het podium."

Wie zijn de favorieten?

Welke conclusies mogen we dan trekken over eventuele Belgische medaillekansen? De Belgen gaan resoluut voor eremetaal, maar de concurrentie is niet van de poes. Italië veroverde onlangs nog de Europese titel en trekpaard Filippo Ganna is ook nu weer de aanvoerder. Hij krijgt het gezelschap van Matteo Sobrero, Edoardo Affini, Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini en Marta Cavalli. Titelverdediger Nederland rekent op dezelfde mannen als in 2019 en ook het vrouwentrio behoort tot de crème de la crème. Kersvers wereldkampioene Ellen van Dijk en olympisch kampioene Annemiek van Vleuten worden bijgestaan door Riejanne Markus, goed voor goud in 2019 en de vervangster van Anna van der Breggen. Ook Duitsland (met onder meer Tony Martin in zijn laatste wedstrijd), Denemarken (Mikkel Bjerg en Magnus Cort), de VS (Lawson Craddock, Neilson Powless, Brendan McNulty, Leah Thomas en Ruth Winder) en Zwitserland (Stefan Bissegger en de Europese kampioenen Stefan Küng en Marlen Reusser) beschikken over stevige papieren.

WK gemengde ploegentijdrit 2021 Deelnemende landen Startuur 1. UCI-selectie 14.00 u 2. Spanje 14.03 u 3. Polen 14.06 u 4. Oostenrijk 14.09 u 5. VS 14.50 u 6. Groot-Brittannië 14.53 u 7. Zwitserland 14.56 u 8. Frankrijk 14.59 u 9. België 15.40 u 10. Denemarken 15.43 u 11. Duitsland 15.46 u 12. Italië 15.49 u 13. Nederland 15.52 u

Belgische trui met aandacht voor gendergelijkheid

De Belgische selectie koerst woensdag met een aangepast shirt dat gendergelijkheid in de wielersport moet promoten. "We streven naar nog meer gendergelijkheid in de wielersport", klinkt het bij

Belgian Cycling. "We hebben al een lange weg afgelegd op dit gebied, maar

zijn er ons van bewust dat er nog heel wat werk aan de winkel is." "Historisch is het zo gegroeid dat meer jongens aan wielrennen doen, maar wij willen ook veel meer meisjes op de fiets. Met de veiling willen we de gendergelijkheid verder in de verf zetten."

De truitjes zullen geveild worden. De opbrengst gaat naar Plan International België, een organisatie die werk maakt van gelijke kansen voor meisjes en respect voor kinderrechten.

Dit is het parcours: