Seppe Odeyn kroont zich tot wereldkampioen in kletsnatte omstandigheden

Seppe Odeyn kreeg het niet cadeau in Zofingen. Het regende pijpenstelen in het noorden van Zwitserland en het kwik gaf nauwelijks 12 graden Celsius aan.

Verschillende atleten gaven op of haalden onderkoeld de finish. Odeyn, meervoudig winnaar van de Hel van Kasterlee, maalde er niet om. Na goed 6 uur haalde hij als eerste de finish.

Odeyn had zijn aanval geplaatst tijdens het fietsen. Hij reed weg uit een kopgroep en bouwde zijn bonus uit op zijn loopschoenen.

Voor Odeyn is het zijn 2e wereldtitel op de lange afstand. In 2016 was hij ook al de beste in Zofingen.