Liam Everts debuteert in MX2 met 13e plek, Jago Geerts 4e

De kop is eraf voor Liam Everts. 50 jaar na zijn grootvader Harry Everts heeft de zoon van Stefan Everts zijn eerste stappen gezet in het WK motorcross. In de 1e reeks van de MXGP-klasse eindigde hij als 16e, in de 2e reeks werd hij 11e. De Fransman Tom Vialle was de snelste van het pak.