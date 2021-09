Van de Velde voor WK-tijdrit: "Voor eigen volk rijden zal me adrenaline geven"

Sara Van de Vel wil de tijdrit met een positief gevoel afsluiten. "Tijdens een tijdrit ben ik vooral met mezelf bezig", zegt de 27-jarige Van de Vel, met een verleden als triatlete. "Nadien zie ik dan wel op welke plaats ik uitkom." Begin september, toen de Belgische WK-selecties bekend werden gemaakt, was alleen Julie Van de Velde officieel aangeduid voor de tijdrit. Na haar 9e plaats op het recente EK in Italië kreeg ook Van de Vel van de Belgische wielerbond haar WK-ticket. "Ik ben superblij dat ik deze tijdrit kan rijden", zei Van de Vel. "Met als kers op de taart dat het in België is. De fietstochten in de triatlon, waar het bij mij vooral ging om races van 90 kilometer, kan je moeilijk vergelijken met een tijdrit als op dit WK, maar ik neem die ervaring toch mee, vooral op mentaal gebied. Je leert er jezelf afsluiten van de buitenwereld en maar doorgaan, zoals in een tijdrit." "In Trente kwam alles er ineens uit", vervolgde Van de Vel. "Ik wil graag de wattages die ik daar trapte nu opnieuw halen, we zien wel op welke plaats ik daarmee eindig. Het wordt van het begin tot het einde keihard trappen. Dit eerder vlakke parcours ligt me normaal beter dan veelvuldig klimmen en dalen."

Van de Velde: "Voor eigen volk zal me adrenaline geven"

Julie Van de Velde meent dat de vele Belgische fans langs het parcours haar een boost zullen geven."Dat ik in mijn streek het WK kan rijden is heel speciaal", zegt Van de Velde, die in Tokio nog 19e werd in de olympische tijdrit.



"Het gaat me zeker de nodige adrenaline bezorgen. Belangrijk wordt wel om mezelf niet op te blazen in het begin en te snel te vertrekken. Dat betaal je dan nadien cash."



"Ik verkies een parcours met iets meer heuvels, maar start toch met vertrouwen. Twee jaar geleden op het WK in Yorkshire eindigde ik als 33e, maar nu is de concurrentie alleen maar groter geworden. Ik ga gewoon het beste van mezelf geven en we zien wel waar we uitkomen. De laatste weken voel ik weer op training dat ik beter op de fiets zit."