Ellen van Dijk deelt WK-tijdrit perfect in en knalt naar haar 2e wereldtitel

De tussenpunten zijn voor Marlen Reusser

Bloedstollende ontknoping draait in het voordeel van Ellen van Dijk uit

Bekijk de ontknoping:

Emoties bij Ellen van Dijk: "Ik houd met heel mijn hart van dit onderdeel"

Tranen werden afgewisseld door een kamerbrede glimlach bij Ellen van Dijk. "Ik wist niet dat ik zo emotioneel zou worden, maar ik droom al zo lang van een tweede titel", zegt de wereldkampioene van 2013 en nu dus 2021.

"Alles voelde zo goed dit jaar, maar Marlen Reusser was telkens zo sterk. Mijn niveau was erg hoog, maar zij had me al zo vaak geklopt de jongste weken."

"Het zou moeilijk worden en ik moest mijn allerbeste tijdrit rijden. Ik wist dat ik goed was, maar ik was vroeg gestart en kon dus niet inschatten of de wind bijvoorbeeld in mijn voordeel zou uitdraaien."

"De tussentijden van Marlen (Reusser) waren beter, maar ze verloor nog tijd op het einde. Ik kan het nog altijd niet geloven."

"Vergis je niet: die hot seat is vreselijk, hoor. Het was zenuwslopend en ik kon niets doen. Maar tijdrijden, dat is echt mijn discipline. Ik houd er van met heel mijn hart en dit was echt mijn parcours."