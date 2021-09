Tijdritfavoriet Filippo Ganna: "Ik zal zondag vechten tot de laatste meter"

Maar eerst ligt de focus op de WK-tijdrit in Vlaanderen, komende zondag. Hij wil er zijn titel verlengen die hij vorig jaar in Imola veroverde. "Ik wil zondag nog eens alles geven", vertelde hij vrijdag. "Ik zal vechten tot de laatste meter voor het goud. Ik wil mijn titel graag verlengen."

"Het seizoen was al vrij lang en veeleisend", vertelde Ganna vrijdag. "Ik reed al heel wat wedstrijden en ik zit ook al met het WK op de piste eind oktober in mijn hoofd."

"Het wordt anders dan het EK in Trento"

Het parcours aan de Belgische kust verkende Ganna nog niet, maar hij bekeek het wel al online. "Het zal anders worden dan het EK in Trento", weet de Italiaan, die op dat EK zilver pakte in de individuele tijdrit. "Misschien ook iets minder snel omdat het eerste deel me iets technischer lijkt dan de omloop in Italië."



Het EK in Trento telde amper 22 kilometer, op het WK zondag wacht met 43 kilometer zowat het dubbele. "De afstand moet me niet afschrikken, ik werkte eerder al met succes lange tijdritten af. Je moet een goed tempoplan opstellen en dat tempo aanhouden. De verkenning zal veel duidelijk maken."