Michel Louwagie: "Gent moet overwinteren en liefst als nummer 1 in de poule"

"Bovendien was er wat paniek op het einde van de match, zoals tegen Beerschot (2-2, red) eerder ook al. Er ligt dus wel wat werk op de plank voor onze trainer, om dit in de toekomst te voorkomen."

"Dat heb ik nog niet verteerd", zegt Louwagie. "Dat was een uppercut. Je weet dat spelers na een interlandpauze soms nog met hun hoofd bij hun land zitten, maar ze waren echt nog in dromenland. Ze waren totaal afwezig."

"Flora is een onbekende factor. Het is een topploeg in Estland. Ik weet wel dat het voetbal hier niet zo heel veel voorstelt, maar al die ploegen die kampioen worden, beschikken over kwaliteit. Je moet dus voorzichtig zijn en met de voetjes op de grond aan zo'n wedstrijd beginnen."

"De ambitie moet zijn om door te stoten en dus te overwinteren. Liefst als nummer 1 in onze poule en als het niet anders kan als nummer 2. Gezien de loting moeten we dat kunnen realiseren", zegt Michel Louwagie onomwonden.

Gent zit in een poule met Partizan Belgrado, Flora Tallinn en Anorthosis Famagusta. Flora Tallinn is straks om 18.45 uur de eerste tegenstander.

"We moeten leren uit onze fouten"

Voorlopig is het wisselvalligheid troef in Gent. Bittere nederlagen worden afgewisseld met een 6-1-overwinning tegen Club Brugge.

Gent staat pas 15e in de Belgische rangschikking, met 7 punten.

Louwagie: "Ik heb geen verklaring voor de wisselvalligheid, behalve dan misschien die interlandpauze. Maar dat zou geen rol mogen spelen, want we hebben een sterk uitgebalanceerde kern die dit moet kunnen opvangen en in alle competities bij machte moet zijn om te presteren."



"Gezien ons lage puntenaantal in de competitie moeten we ook al focussen op de competitiematch van zondag in Kortrijk, want de kloof met de clubs boven ons mag niet groter worden."





"We hebben wel nog een inhaalmatch te goed (op Anderlecht, red). Als we die winnen, hebben we 10 punten en staan we op 4 punten van de 1e plaats. Dus dat is het punt niet."



"Het punt is dat we moeten leren uit onze fouten. Want we hebben veel meer balbezit en creëren meer kansen dan onze tegenstander, maar we zijn niet efficiënt genoeg. Dat is heel zeker een werkpunt voor de technische staf en de spelersgroep."