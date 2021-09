Charleroi slaat met z'n tienen toe in de 95e minuut in de Ghelamco Arena

AA Gent - Charleroi in een notendop:

Efficiënt Charleroi bezorgt Gent een koude douche

AA Gent donderde tegen Charleroi wel heel snel van zijn wolk: nog voordat het eerste kwartier was volgemaakt, stond het al twee goals in het krijt. Gholizadeh opende de score met een fraaie plaatsbal in de verste hoek, Fall rondde even later een perfect uitgespeelde counter netjes af: 0-2 voor een erg efficiënt Charleroi.

De thuisploeg moest even bekomen, maar kon halverwege de eerste helft toch de druk opvoeren. Na gemiste kansen van Hanche-Olsen en Ngadeu was het Castro-Montes die Gent tien minuten voor de pauze weer in de wedstrijd bracht.

Diezelfde Castro-Montes probeerde even later ook nog een penalty te versieren, maar de VAR doorzag de schwalbe en herriep de beslissing van ref D’Hondt.

Net voor de rust kreeg Charleroi toch nog een tweede opdoffer te verwerken: geen tegengoal, maar wel de tweede gele kaart voor Gholizadeh na een domme fout op Castro-Montes. Charleroi met een voorsprong, maar ook met een mannetje minder de rust in.