Van der Poel zit in WK-selectie: "Maar nog niet 100 procent definitief"

Mathieu van der Poel testte zondag zijn gehavende rug in de Antwerp Port Epic en won prompt de eendagskoers. Komend weekend volgen nieuwe examens in de Primus Classic en de Gooikse Pijl.

Die koersen zullen bepalen of Van der Poel op zondag 26 september een rugnummer zal opspelden bij de start van het WK in Antwerpen.

Bondscoach Koos Moerenhout heeft de kopman alvast geselecteerd, maar tekent zelf ook voorbehoud aan.

"De selectie is nog niet honderd procent definitief", erkent de bondscoach. ‘"Maar de ervaringen van Mathieu van der Poel in het afgelopen weekend zijn dermate positief dat we goede hoop hebben dat hij kan rijden."

"Mathieu moet zelf na het weekend afwegen of zijn rug de belasting aankan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting het WK."

"Uiteraard maakt het verschil of hij erbij kan zijn in goede conditie, want dan zal hij door velen tot favoriet gerekend worden."

"We hebben meer renners die op dit terrein lang mee kunnen spelen, maar met Mathieu erbij hebben we uiteraard wel meer uitgesproken kansen op een goede uitslag."